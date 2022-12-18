При обстреле Белгородской области 18 декабря погиб один человек

По предварительной информации, в частном секторе пострадали 14 жилых домов и 9 автомобилей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и пострадавших белгородцах в результате обстрела со стороны Украины 18 декабря.

- В Белгороде есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал глава региона.

Вячеслав Гладков также сообщил о повреждении остекления в четырех многоквартирных домах в микрорайоне Луч. В частном сектора также зафиксированы различные повреждения. По предварительной информации, пострадали 14 жилых домов и 9 автомобилей. Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Подомовой обход территории продолжается.

- В Белгородском районе, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, громкие звуки слышали многие жители региона. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года