В Шебекино Белгородской области в результате обстрела жилого дома погибли два человека

Два человека погибли, еще трое ранены в результате обстрела Шебекино. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вечером 15 ноября под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. Два человека погибли, еще троих доставили в больницу с различными ранениями. Уточненную информацию по происшествию сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Невосполнимая утрата. Слова соболезнования родным и близким погибших, - написал губернатор в соцсети.

Троих пострадавших в результате обстрела доставили в больницу бригады скорой помощи. У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом. В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50-ти метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет! – подчеркнул глава Белгородской области.

Снарядами также повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий.