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Общество13 октября 2022 11:55

Вячеслав Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде и Белгородском районе после обстрела ВСУ 13 октября 2022

Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде в результате падения обломков ракеты на жилой дом никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгороде в результате падения обломков ракеты на жилой дом никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернаор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил информацию о последствиях произошедшего в Белгороде. По докладу заместителя главы региона Константина Полежаева, пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьёзные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ.

- Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым. Этим вопросом занимается Администрация города. При поступлении дополнительной информации буду ее вам сообщать, - написал Гладков.

Также глава региона уточнил информацию по Белгородскому району – в поселке Таврово-8 загорелась баня. Пожар потушили. Оперативные службы установят причину произошедшего.

Напомним, Белгород обстреляли со стороны Украины 13 октября. Система ПВО сработала, однако обломки упали на многоквартирный жилой дом на улице Губкина, 42г. Пострадали автомобили, которые находились во дворе дома.

Также в Белгородской области под обстрел ВСУ 13 октября попало село Красное Шебекинского городского округа. Есть разрушения на территории школы.

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