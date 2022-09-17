Белгородское село Красный Хутор 17 сентября обстреливают со стороны Украины

Красный Хутор обстреливают в третий раз за четыре последних дня. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- ВСУ обстреливают село Красный Хутор, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место.

Таким образом, Белгородчину со стороны Украины обстреливают шесть последних дней. Вчера, 16 сентября, были атакованы Валуйки. Один человек погиб, двое ранены.

Днем ранее, 15 сентября, под огнем оказались Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.

14 сентября также обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

12 сентябрясо стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.