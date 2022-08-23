В селе Тимоново под Белгородом вновь загорелись боеприпасы

Во время предыдущего происшествия пострадали 49 домовладений и школа. фото: талеграм-канал Вячеслава Гладкова

В районе села Тимоново Валуйского городского округа, где недавно горел склад с боеприпасами, вновь происшествие. По словам губернатора Белгородской области, из-за жаркой погоды сработал эффект линзы. В результате произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы.

- Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Ситуацию держу на личном контроле, на месте работают оперативные службы, - сообщил Вячеслав Гладков.

Напомним, в четверг, 18 августа, в селе Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жителей оперативно вывезли в безопасное место.

В субботу, 20 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой администрации городского округа Алексеем Дыбовым осмотрели повреждения на территории Тимоновского сельского поселения. По словам главы региона, проведенный в четырех селах подворовый обход показал, что есть незначительные разрушения. В 49 домовладениях, а также в одной школе выявили повреждения кровли, фасадов и стекол. Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме.