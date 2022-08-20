После пожара на складе боеприпасов в Белгородской области повреждения получили школа и 49 домовладений

Губернатор вместе с главой Валуйского городского округа осмотрели повреждения в Тимоновском сельском поселении. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Пожар на складе с боеприпасами в селе Тимоново Валуйского городского округа произошел 18 августа. Местные жители не пострадали. Их оперативно вывезли в безопасное место.

В субботу, 20 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой администрации городского округа Алексеем Дыбовым осмотрели повреждения на территории Тимоновского сельского поселения. По словам главы региона, проведенный в четырех селах подворовый обход показал, что есть незначительные разрушения. В 49 домовладениях, а также в одной школе выявили повреждения кровли, фасадов и стекол. Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме.

К 1 сентября школу планируют отремонтировать. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

- По школе: в ближайшее время устраним повреждения окон и кровли, чтобы с 1 сентября учебный процесс начался. По поврежденным домовладениям также с завтрашнего дня приступаем к восстановительным работам. Задача моего заместителя Константина Алексеевича Полежаева - сделать все качественно в течение двух-трех недель, так как объем работы небольшой, - рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил мгновенное оповещение населения – никто из местных жителей не пострадал. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Глава региона также отметил мгновенное реагирование и отселение людей на безопасное расстояние. По его словам, в этом большая заслуга старост, глав села и городского округа, ДНД, патрулей и сотрудников оперативных служб.

По словам главы региона, домовладения получили незначительные повреждения. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

- В апреле-мае во всех 22 муниципалитетах были проведены учебно-методические сборы по организации оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций, - напомнил Вячеслав Гладков. - На тренировке был отработан алгоритм, были созданы группы в каждом селе, и как только происходит ЧП, сразу от старосты или от главы идет оповещение.