Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела из-за двух снарядов, упавших на Белгородчине

Один из домов на Белгородчине был разрушен 24 февраля. Фото предоставлено "КП".

Как сообщает СК РФ, 27 февраля с 9:00 до 11:20 два снаряда, выпущенные украинскими силовиками из установки реактивной системы залпового огня «Ураган», упали на открытом участке местности в районе улицы Зелёной села Нехотеевка Белгородской области.

Планы киевских карателей не осуществились, так как снаряды не достигли границ российских населенных пунктов. Жертв среди мирного населения и разрушений нет.

Теперь СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом). Виновникам грозит от восьми до 20-ти лет лишения свободы.

Как известно, с 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Трансляцию событий в режиме реального времени читайте по ссылке.

Утром того же дня украинские военные начали обстрел Белгородской области. По данным следственного комитета РФ, на территории региона уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок.

26 февраля в Белгородской области начали работу три пункта пропуска для беженцев с Украины. Они появились в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Теперь их число увеличено до семи.