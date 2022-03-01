Для желающих покинуть Украину в Белгородской области начали работу семь пунктов пропуска

Беженцы в Белгородскую область стали прибывать с 22 февраля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщили «КП» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в регионе возобновлена работа семи пунктов пропуска через государственную границу с Украиной:

- Белгородский район – МАПП Нехотеевка; - Шебекинский городской округ – МАПП Шебекино; - Грайворонский городской округ – МАПП Грайворон; - Краснояружский район – ДАПП Колотиловка; - Валуйский городской округ – ДАПП Вериговка; - Валуйский городской округ – ДАПП Логачевка; - Ровеньской район – МАПП Ровеньки.

Пересечь границу можно как на автомобиле, так и в пешем порядке. Для пересечения границы необходимо иметь при себе действующие документы, дающие на это право:

для граждан России – внутренний или заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; для граждан Украины – внутренний или заграничный паспорт Украины. для несовершеннолетних граждан, следующих в сопровождении законного представителя – свидетельство о рождении. При передвижении на автомобиле потребуются еще и документы на транспортное средство.

Как известно, с 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Трансляцию событий в режиме реального времени читайте по ссылке.

Утром того же дня украинские военные начали обстрел Белгородской области. По данным следственного комитета РФ, на территории региона уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок.

26 февраля в Белгородской области начали работу три пункта пропуска для беженцев с Украины. Они появились в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Теперь их число увеличено до семи.