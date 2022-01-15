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Общество15 января 2022 16:15

Катание на санках, телеграмма от Путина и сто секунд на гвоздях: как белгородка Мария Колтакова отметила 100-й день рождения

Легендарная «стальная бабушка» призывает читателей «КП» придумать для нее новое испытание
Алексей СЕРГУНИН
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Мария Колтакова принимает поздравления. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

Мария Колтакова принимает поздравления. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

Вчера, 14 января, поздравить знаменитую «стальную бабушку» Марию Колтакову со 100-летием в белгородский кинотеатр «Радуга» пришли 100 военнослужащих. Они прошли перед Марией Денисовной парадным строем, троекратно крикнули «Ура» и пустили в небо сто красных шариков.

В этот день поздравлений в адрес участницы Курской битвы было не счесть. Мэр Воронежа Вадим Кстенин поздравил по телефону, губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков лично наградил медалью «Прохоровское поле – Третье ратное поле России», мэр Белгорода Антон Иванов вручил «За заслуги перед Белгородом», президент РФ Владимир Путин прислал телеграмму... В общем, награды, цветы и подарки увозили на микроавтобусе.

Пел для Марии Колтаковой специально приехавший из Санкт-Петербурга голос движения «Бессмертного полка России» Михаил Гаврилов. Открыл концерт песней «Поклонимся великим тем годам». Вместе с Марией Денисовной исполнил ее любимые песни «На безымянной высоте» и «День Победы». Военный оркестр выдал яркое попурри. Была знаменная группа. Стоял почетный караул.

Мария Колтакова получила из рук Станислава Коненко сертификат о 16-м рекорде России. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

Мария Колтакова получила из рук Станислава Коненко сертификат о 16-м рекорде России. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

Поздравить специально из Москвы приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил юбилярше доску Садху. В Белгороде они не продаются, только под заказ. Прямо на сцене Мария Денисовна разулась и стала на гвозди. Коненко включил секундомер и под барабанную дробь военного оркестра участница Великой отечественной войны впервые в жизни простояла на доске 100 секунд.

Прямо на сцене Мария Денисовна разулась и стала на гвозди.

Прямо на сцене Мария Денисовна разулась и стала на гвозди.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

До этого она ее даже в глаза не видела. Только слышала о ее пользе. После официальной части был фуршет. Солдатская каша и полковые сто граммов.

В Серетино со специально отреставрированными для нее санками. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

В Серетино со специально отреставрированными для нее санками. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

На этом празднование не закончилось. Мария Денисовна уехала с сестрой, дочерью и друзьями в уже ставшее родным село Серетино, где от души покаталась на санках, по свежему снегу, выпавшему как под заказ. Серетинцы подготовили концерт. В свою очередь, Михаил Гаврилов спел для них свои песни. Закончился вечер чаепитием с пятикилограммовым тортом, привезенным юбиляршей.

Чем еще нас удивит «стальная бабушка»? Тут многое зависит от читателей «Комсомольской правды». Мария Денисовна и «КП» объявляют о конкурсе на лучший рекорд России. Присылайте по адресу alexey.sergunin@phkp.ru варианты рекордов, которые в свои 100 лет может установить «стальная бабушка». 23 февраля мы объявим о выборе Марии Денисовны, а победитель получит альбом «Вечной прочности вечный запас» с ее автографом.

Напомним, что экстремальными видами спорта Мария Колтакова начала заниматься в 93 года. Свой первый рекорд получила за прыжки с парашютом, а затем за дайвинг, джип-триал, картинг, пулевую стрельбу из пневматического оружия и вождение танка в пожилом возрасте. Вчера она в 16-й раз покорила книгу рекордов России.

Во время Великой Отечественной войны Мария Денисовна была гвардии старшина медицинской службы, вынесшая с поля боя более 300 раненых. Прошла в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги. Отмечена медалью «За отвагу» за личное мужество, проявленное при защите Отечества в боях под Воронежем.

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