В вековой юбилей белгородка Мария Колтакова 100 секунд простояла на гвоздях

14 января 2022 года Мария Колтакова устанавливает 16-й рекорд России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 14 января, в одном из белгородских кинотеатров состоялся праздник в честь Марии Колтаковой, отметившей вековой юбилей. Свой день рождения участница Курской битвы встретила вместе с родными и представителями молодежных патриотических движений.

Мария Денисовна в этот день установила новый рекорд - впервые в свой день рождения простояла на гвоздях символичные 100 секунд. Ее новое достижение будет занесено в Книгу рекордов России в категорию «Самое продолжительное стояние на гвоздях среди женщин старше 100 лет». Факт установления рекорда на юбилее зафиксировал главный редактор и основатель Книги Рекордов России Станислав Кононенко.

Новое достижение Марии Колтаковой будет занесено в Книгу рекордов России в категорию «Самое продолжительное стояние на гвоздях среди женщин старше 100 лет». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Напомним, Мария Колтакова экстремальными видами спорта женщина начала заниматься в 93 года. Свой первый рекорд получила за прыжки с парашютом, а затем за дайвинг, джип-триал, картинг, пулевую стрельбу из пневматического оружия и вождение танка в пожилом возрасте.

Во время Великой Отечественной войны Мария Денисовна была гвардии старшина медицинской службы, вынесшая с поля боя более 300 раненых. Прошла в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги. Отмечена медалью «За отвагу» за личное мужество, проявленное при защите Отечества в боях под Воронежем.

"Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте", - уверена Мария Колтакова. Скриншот со страницы Марии Колтаковой в инстаграм.

- Главным стимулом для меня в жизни всегда являлась поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему, - обратилась к своим подписчикам в инстагарм Мария Денисовна. - Когда есть цель – есть смысл. С таким правилом я живу вот уже 100 лет. И цифра эта совсем не пугает, запаса прочности у меня хватит еще на многое. Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте. Берегите себя, дорогие друзья, и никогда ничего не бойтесь. Ну, а я вместе с вами буду ставить новые рекорды.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ветерану Великой Отечественной войны высший знак отличия Белгородской области «Коллекцию памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России».

- Вы удивительный человек, для нас вы и есть олицетворение той эпохи солдат-победителей, благодаря которым мы все сегодня спокойно живем, - обратился к юбилярше глава региона. - Низкий поклон вам за ваше жизнелюбие, за ваш пример молодому поколению. Мы в неоплачиваемом долгу перед вами. Желаю вам долголетия и удивительных подвигов, которые вы совершаете ежедневно, заряжая нас своей безграничной любовью к этой земле, к своей Родине.