Экстремалка на все 100

Прыжок с парашютом в тандеме с Дмитрием Бердниковым на горе Клементьева, высота 4200 м, 08.09.2017. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

Марии Колтаковой из Белгорода 14 января исполнится 100 лет, а она до сих пор прыгает с парашютом, летает на реактивных самолетах и занимается дайвингом, врачи необычные увлечения «стальной бабушки» поддерживают.

1942 год. Санинструктор 303-й Сибирской добровольческой дивизии Мария Шамаева. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

Экстремальными видами спорта Мария Денисовна занялась, мягко говоря, поздно - впервые прыгнула с парашютом она в 93 года. И тут ее, что называется, понесло. Сейчас в активе ветерана войны и бывшего санинструктора уже пятнадцать национальных рекордов, занесенных в Книгу рекордов России, – она летает на воздушных шарах, ныряет с аквалангом, путешествует по морю на яхте. Одни восхищаются ее достижениями, другие крутят пальцем у виска: «Зачем ей все это?»

Авиатренажёр СУ-34. Воронеж, 24.03. 2021. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

- Чтобы жить, - отвечает Мария Денисовна. - Ведь каждый прыжок, погружение под воду или полет на авиасимуляторе дарит ни с чем несравнимые ощущения. Чувствуешь себя живым. Самооценка растет. Уж лучше так, чем сидеть у телевизора и дни считать, когда за мной придет «косая».

ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ ПОМОГ ДЕД МОРОЗ

- Чтобы чудеса случались, в них нужно верить, - рассказывает Мария Денисовна. - Я, например, в детстве смотрела на старшего брата Женю, слушала его рассказы об аэроклубе, о прыжках с парашютом и мечтала, что и сама буду, как он, парить в небе. Женю забрали в армию. Началась война. Во время высадки десанта он погиб.

Но мечта прыгнуть с парашютом, как брат, осталась с Марией Денисовной на всю жизнь. Об этом она как-то рассказала своему другу Михаилу Кулабухову, который служил в ВДВ в Афганистане.

- Миша и убедил меня, что и в 93 года можно прыгнуть с парашютом, - говорит пенсионерка. - Но, вы понимаете, никто не хотел брать на себя ответственность. Ведь, случись что со мной в воздухе... Я и в ДОСААФ обращалась, и к главкому ВДВ. Вроде бы и не отказывали, а резину тянули. То одну бумагу попросят, то другую.

А как-то раз член Совета женщин Белгорода Оксана Климовцова предложила вместо прыжка отвезти Марию Денисовну в любой город, где та хотела бы побывать. Бабушка долго не размышляла - она всегда восхищалась защитниками Брестской крепости. Во время прогулки по Бресту она случайно села в автобус с туристами, ехавший в усадьбу Деда Мороза. И добравшись до пункта назначения, загадала ему желание, которое, как ни странно, очень скоро осуществилось.

- Все получилось спонтанно, - вспоминает Мария Денисовна. - Моя единомышленница и друг журналист Ольга Северина увидела в Крыму объявление, в котором спортивный клуб «Пара Крым» приглашал всех желающих прыгнуть с парашютом. Созвонилась с его руководителем, и оказалось, что у них возрастных ограничений не было. Так я прыгнула с парашютом в тандеме с инструктором с высоты 3000 метров! Это было что-то!

«НЕ ПОДОЗРЕВАЛА, ЧТО У МЕНЯ ТАКОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ»

Жизнь у Марии Денисовны насыщенная – прыжки с парашютом в Крыму, тренировки в аэротрубе в Подмосковье, полеты на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии… Как член Всероссийского общества инвалидов и Российского спортивного союза инвалидов в начале каждого года она отправляет заявки на участие в самых разных программах, и благодаря фонду президентских грантов невозможное становится возможным. Многочисленные друзья «стальной бабушки», как ее часто называют журналисты, помогают ей в этих поездках.

- Благодаря спорту я открыла в себе такой запас прочности, столько резервных сил, о которых даже не подозревала, - делится с «КП» 100-летняя экстремалка.

Мария Денисовна все время повышает свою планку. Например, она никогда не умела плавать, однако все же опустилась с инструктором на дно бассейна.

- Как-то стыдно стало, когда спросили, почему от дайвинга отказываюсь. Не могла же сказать, что боюсь.

В наступившем году Мария Денисовна мечтает совершить путешествие на паруснике.

- А еще было приглашение покорить Эльбрус в честь окончания Курской битвы. Но нужна была справка от врача, а кто мне ее даст? – говорит «стальная бабушка». - Поэтому 16 октября прошлого года просто поднялась на реактивном самолете Л-29 с пилотом Асланом Царуевым и с высоты три тысячи метров полюбовалась и на Эльбрус, и на Казбек.

Владикавказ. Полёт на реактивном самолёте Л-29 с пилотом Асланом Царуевым в горах, высота 3000 м, скорость 600 км/час. 16 октября 2021 года. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

«ЗНАЧИТ, ДОЛГО ЖИТЬ БУДУ»

В послужном списке Марии Денисовны не только многочисленные рекорды с экстремальным уклоном, но и 46 наград, включая орден Славы 3 степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». А родилась она в 1922 году в селе Пензенского области, хотя вскоре семья перебралась на Кузбасс - в Белово. В 1941 году Маша (в девичестве – Шамаева) окончила школу, а в начале войны, как и многие ее одноклассники, отправилась в военкомат, и девушек определили на курсы медсестер.

- На фронте часто видела, как гибнут мои однополчане. Но страха, что сама погибну, не было. Вновь и вновь бросалась на крики о помощи. Обрабатывала раны, бинтовала, оттаскивала в ближайшую воронку, искала хоть какое-то укрытие для раненых до прихода санитаров, и опять бросалась на зов… Часто бессонными ночами вспоминаю, как 8 сентября 1945 года приехала к родителям в Белово. На груди поблескивали ордена и медали, а дома лежали две похоронки: одна на брата Евгения, а вторая сообщала, что я погибла 19 декабря 1942 года в боях за Воронеж.

К счастью, родители уже знали, что дочь жива. Она написала им из госпиталя. Прочитав похоронку на свое имя, Мария разорвала ее на мелкие клочки, добавив: «Значит, долго жить буду».

- Повидав родных, я отправилась на Западную Украину, где судьба свела меня с однополчанином Александром Колтаковым, с которым мы вместе служили. В 1946 году мы сыграли свадьбу. В качестве приданного у него были сын и дочь от первого брака, а затем после смерти сестры он привез троих ее детей. Первый наш ребенок, названный в честь мужа Сашей, умер, когда ему было два годика. Позже родилась дочка Люда. В 1971-м Александра не стало, и я спустя год переехала на его родину в Белгород.

Там до выхода на пенсию в 1977-м году Мария Денисовна трудилась в пенсионном отделе райисполкома, а после до 1985-го работала на витаминном комбинате старшим аппаратчиком цеха.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

- Главным стимулом для меня в жизни является поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему. Когда есть цель - есть смысл, - рассказывает Мария Денисовна. - А когда жизнь наполнена смыслом, хочется жить. Вот такой замкнутый круг получается.

Секрет моего долголетия прост: движение, движение, движение. Движение - это жизнь. Обязательная посильная зарядка по утрам, приседания, контрастный душ, ходьба. Вечером - скипидарные ванны. Что касается диет, из питания ограничиваю себя только в сладком и мучном. Люблю хорошее домашнее сало и жареную картошку. Однако холестерин у меня в норме. На праздник могу выпить бокал красного домашнего вина. Чай пью с медом.

Лекарства и травы мне «назначает» дочь. Она следит за моим сном, питанием, ходит со мной на прогулки. Вот только суставы меня подводят - очень трудно ходить. Но надеюсь, что с 14 января начнется «обнуление» - посмотрим, чья возьмет. Сдаваться я не собираюсь!

КОММЕНТАРИЙ МЕДИКА

Пожилым людям нужны физические нагрузки

- Регулярные тренировки помогают от глубокой депрессии, - уверена заведующая гериатрическим отделением Воронежской городской больницы № 4, врач-гериатр Вероника СЕМЕНОВА. - Важно отметить, что старческий возраст как разновидность хронического заболевания не является противопоказанием к умеренным нагрузкам. Физически активные пожилые люди, и Мария Денисовна в частности, имеют более высокий уровень функциональной адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной систем, лучшую память, умственную работоспособность, координацию, меньший риск падений, большую самостоятельность и более низкие показатели смертности от всех причин.

СПРАВКА «КП»

ТОП-5 рекордов Марии Колтаковой

Вождение танка в наибольшем возрасте - 11 марта 2021 года, 99 лет 1 месяц 25 дней, танк Т-72, место – Белгород.

Выполнение фигур высшего пилотажа в наиболее пожилом возрасте (в составе экипажа) - 20 августа 2017 года, 95 лет 7 месяцев 6 дней, планер Бланик-Л13, место - Белгородская область, Яковлевский район, аэродром «Томаровка». Мария Денисовна в составе экипажа совершила полет на планере, выполнив следующие фигуры высшего пилотажа: штопор, петля Нестерова, переворот, проход под стартом.

Заезд на картинге в наибольшем возрасте - 16 апреля 2018 года, 96 лет 3 месяца 2 дня, место – Белгород. Мария Денисовна совершила на крытой трассе автоспортивного комплекса «Вираж» скоростной тандем-заезд на картинге, преодолев 12 кругов по 400 м.

Прыжок с парашютом в наиболее пожилом возрасте в тандеме с инструктором - 12 сентября 2017 года, 95 лет 7 месяцев 29 дней, место – Симферополь. Мария Денисовна побила собственный рекорд, зафиксированный 12 сентября 2015 года с высоты 3000 м, совершив прыжок в тандеме с инструктором Дмитрием Бердниковым, с высоты 4200 метров.

Полет на самолете Л-29 в наибольшем возрасте - 16 октября 2021 года, 99 лет 9 месяцев 2 дня, место - Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, высота полета - 3000 метров, скорость полета - 600 км/ч.