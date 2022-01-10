На Белгородчине готовы к приходу «омикрона»

В новогодние праздники белгородцы выезжали за рубеж и могли привести новый штамм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Медучреждения Белгородской области готовы к возможному появлению нового штамма COVID-19. Проведенные осенью прошлого года изменения в организации приема пациентов – создание отделений неотложной помощи и амбулаторных ковидных центров – показали свою эффективность и позволили существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи.

- Мы не исключаем, что штамм «омикрон» может появиться и на территории области, - отметил сегодня министр здравоохранения региона Андрей Иконников. - В выходные дни наши граждане выезжали за рубеж и могли его привести.

Напоминаем, что вакцинация является единственным способом избежать тяжелого течения болезни и осложнений. В настоящее время в регионе первый компонент вакцины получили 1021309 человек, из которых завершили иммунизацию – 932428. А еще почти 202,5 тысячи прошли ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что за праздники в Белгородской области заболеваемость коронавирусом и ОРВИ сократилась на 20 процентов. А за минувшие сутки еще шесть жителей региона умерли от ковида.