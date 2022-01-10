Еще шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82723 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жители Белгорода 1934 и 1951 годов рождения, жительница Белгорода 1949 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - два жителя Старого Оскола 1939 годов рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, житель Волоконовского района 1936 года рождения, проходивший лечение в Чернянской ЦРБ.

За это же время 105 пациентов заболели, а выздоровели – 154.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82723 человека, выздоровели – 74969, умерли – 1803.

Сейчас из 1077-ми госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9788 белгородцев - на самоизоляции, 24759 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 256270 - сняты с самоизоляции.