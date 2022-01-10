О росте заболеваемости можно будет судить через две недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За праздники в Белгородской области заболеваемость коронавирусом и ОРВИ сократилась на 20 процентов. В амбулаторный ковид-центр в Белгороде ежедневно обращались до 300 человек.

Любопытно, что ковид-центр в новогодние каникулы не только принимал пациентов на базе поликлиники №6, но врачи также выезжали на дом.

В таком режиме поликлиника пока и продолжит работать на этой неделе, далее будет приниматься решение в соответствии с ситуацией по заболеваемости.

- Сейчас она снизилась на 20 процентов, но подводить итоги рано, - считает министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По его словам, обращаемость к врачам в целом может вырасти, так как многие жители откладывали визит в больницу на послепраздничный период. О росте заболеваемости можно будет судить через две недели.