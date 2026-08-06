В Белгороде и 16 округах отменили опасность атаки БпЛА утром 6 августа

В 6:47 6 августа в Белгороде, Волоконовском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Корочанском, Губкинском, Старооскольском, Чернянском, Новооскольском, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском, Прохоровском, Яковлевском и Ивнянском округах отменили опасность атаки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:47 6 августа в Белгороде, Волоконовском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Корочанском, Губкинском, Старооскольском, Чернянском, Новооскольском, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском, Прохоровском, Яковлевском и Ивнянском округах отменили опасность атаки дронов. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 5 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.