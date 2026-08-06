Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью 5 августа

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 5 августа предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 200 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.