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НовостиПроисшествия6 августа 2026 5:27

Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью 5 августа

Враг атаковал 12 регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 5 августа предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 200 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.