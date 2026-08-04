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НовостиОбщество4 августа 2026 12:24

Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

Онлайн кинотеатр представляет премьеры кино и сериалов последнего летнего месяца
Онлайн кинотеатр представляет премьеры кино и сериалов последнего летнего месяца

Онлайн кинотеатр представляет премьеры кино и сериалов последнего летнего месяца

Лета много не бывает, но время не остановить. Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет премьеры кино и сериалов, которые скрасят удлиняющиеся вечера последнего летнего месяца. И пусть «Холод» (18+) останется только на экране – весь август по четвергам продолжат выходить новые эпизоды сериала, в котором беспощадным возмездием в духе графа Монте-Кристо занимается наша современница.

Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала – страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш). В ответ та возвращает героине смысл продолжать бороться – месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Триллер «Холод» получил одну из самых высоких оценок зрителей Wink (9,4 из 10-ти).

Снова месть, но уже с южнокорейским колоритом, становится двигателем сюжета в фильме ужасов «Колония» (18+). Это кино поможет подготовиться к корпоративным будням тем, кто в августе возвращается из отпусков. Историю о крушении социальных норм снял режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо. В Сеуле проходит презентация новой разработки известной корпорации, занимающейся биоинженерией. Однако уволенный из компании сотрудник решает отомстить, выпустив в деловом центре вирус. Он превращает обитателей крупного офисного центра в кровожадных монстров, наделенных коллективным разумом.

Яркую коллекцию премьер собрал Wink для тех, кто догуливает последний месяц каникул. Фильм для семейного просмотра «Малыш-каратист» (12+) напомнит, почему важно заниматься спортом. Москвичу Саше (Мирон Проворов) всего 12 лет, а привычный уклад жизни серьезно меняется. Родители-врачи надолго уезжают в африканскую командировку, а его отправляют к тете в Пятигорск. Саша не может привыкнуть к новому городу, в школе его травят, а потом еще приходит новость, что родители пропали без вести во время наводнения... В минуту отчаяния на помощь приходит храбрая Маша, которая знакомит Сашу с карате. Малыш-каратист вышел на татами в Wink уже 31 июля.

Семейная комедия «Космическая Машка» (12+) в свою очередь напомнит, что школа уже не за горами. 11-летняя Маша выросла в семье космонавта: она умеет управлять самолетом, водит машину, мастерски обращается со швейной машинкой и вообще с техникой на «ты». Но вот однажды ее отец отправляется в очередную космическую экспедицию, а Маша летит в Санкт-Петербург к бабушке. Там ей предстоит впервые пойти в обычную школу, познакомиться со сверстниками, которые, в отличие от нее, не росли на космодроме. А еще она приведет в гости бездомного и вообще намерена преобразить мир вокруг себя. Фильм уже доступен на Wink.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

«Робоняня» (6+) – это продолжение комедийной киновселенной «Не одна дома» о приключениях уже известной зрителям девочки Златы, которая теперь стала главной героиней собственной истории. Она мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее одну дома на каникулах, а присматривать за ней будет экспериментальный робот с искусственным интеллектом. Робоняня следит за расписанием Златы, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля... День премьеры в августе будет объявлен позднее.

Сразу в двух премьерных проектах дети передают главные роли любимым питомцам. С 31 июля можно посмотреть семейную комедию «Дени и Мэни в кино!» (6+). Лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни – настоящие суперзвезды соцсетей и любимцы миллионов. Теперь четвероногие герои, покорившие всех своим обаянием и трогательной дружбой, вышли на большой экран. В фильме их дружбе предстоит пройти через серьезное испытание.

Полнометражный российско-белорусский анимационный фильм, как понятно уже по названию, тоже посвящен лучшим друзьям человека. «Папа, купи пёсика» (6+) – мультфильм о захватывающих приключениях песика Диппи. Прототипом главного героя стал питомец Миланы Хаметовой – чихуахуа Дипик, часто появляющийся в ее соцсетях. Она же озвучила главную героиню Милану — девочку, мечтающую о собаке, а отец семейства говорит голосом Давида Манукяна. О дате премьеры будет сообщено позднее.

Наконец, после семейного просмотра с детьми и подростками, взрослые с 1 августа смогут смотреть «Звездный сигнал» (18+) – свежий канадский научно-фантастический детектив. Проект Анники по съемке темной материи получил широкую известность и привлек внимание эксцентричного миллиардера Сэма Хьюстона. Он мечтает изучать тайны космоса и приглашает Аннику на частный остров в компании талантливого молодого инженера Чарли. Там они знакомятся с опытным ученым Пэрри, резким и неприятным мужчиной, создавшим прототип передатчика для контактов с инопланетянами. Последствия их экспериментов могут привести к непредсказуемым последствиям.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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