Враг обстреливает белгородский поселок Октябрьский 4 августа днем

Ведется обстрел поселка Октябрьский Белгородского округа в 14:57 4 августа. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ведется обстрел поселка Октябрьский Белгородского округа в 14:57 4 августа. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Спуститесь в подвал (укрытие), - советуют спасатели.

Ранее сегодня над муниципалитетом объявляли режим атаки дронов пять раз - в 6:35, 10:20, 12:27, 12:59 и 13:39.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.