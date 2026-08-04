Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:02

Враг обстреливает белгородский поселок Октябрьский 4 августа днем

Жителей призывают спуститься в подвалы
Алексей СЕРГУНИН
Ведется обстрел поселка Октябрьский Белгородского округа в 14:57 4 августа.

Ведется обстрел поселка Октябрьский Белгородского округа в 14:57 4 августа.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ведется обстрел поселка Октябрьский Белгородского округа в 14:57 4 августа. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Спуститесь в подвал (укрытие), - советуют спасатели.

Ранее сегодня над муниципалитетом объявляли режим атаки дронов пять раз - в 6:35, 10:20, 12:27, 12:59 и 13:39.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.