В Белгородском округе росгвардейцы спасли мирного жителя, раненного украинским дроном

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.

В поселке Октябрьский (Белгородский округ) в результате атаки FPV-дрона мирный житель получил множественные ранения. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области.

Бойцы спецподразделения первыми прибыли на место происшествия. Они быстро оценили состояние мужчины и оказали ему первую доврачебную помощь прямо на месте. Затем росгвардейцы на своей служебной машине оперативно отвезли раненого в больницу и передали его врачам для дальнейшего лечения. Благодаря своевременным действиям военных медиков жизнь человека была спасена.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.