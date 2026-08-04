Еще в шести округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 4 августа

В 11:24 4 августа в Яковлевском, Ивнянском, Прохоровском, Краснояружском, Ракитянском и Борисовском округах объявили опасность атаки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 11:24 4 августа в Яковлевском, Ивнянском, Прохоровском, Краснояружском, Ракитянском и Борисовском округах объявили опасность атаки дронов. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня в 9:02 аналогичный режим ввели в Валуйском округе.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.