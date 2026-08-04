Ракетную опасность объявили в Валуйском округе Белгородской области 4 августа

В 11:10 4 августа в Валуйском округе объявили ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 11:10 4 августа в Валуйском округе объявили ракетную опасность. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

Ранее сегодня в 9:02 в муниципалитете объявляли режим атаки дронов.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.