ВСУ 125 раз атаковали Белгородскую область

Трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

3 августа ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в своем канале в МАКС написал врио губернатора Александр Шуваев.

Враг ударил по 13 округам - Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому, Яковлевскому, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому и Грайворонскому.

Совершено четыре обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три сброса взрывных устройств с БпЛА. ПВО сбили 130 беспилотников.

В Белгородском округе погиб мирный житель. Кроме того, скончалась женщина, раненая при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля.

В Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Белгородском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах ранены 24 человека, среди которых ребенок. Трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.