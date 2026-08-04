Не менее одного беспилотника сбили над Белгородской областью в ночь с 3 на 4 августа

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 3 августа до 8:00 4 августа перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской областей, Московского региона и республики Крым, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.