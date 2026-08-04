В Белгороде и семи округах отменили опасность атаки БпЛА утром 4 августа

В 5:58 4 августа в Белгороде, Вейделевском, Волоконовском, Алексеевском, Валуйском, Красногвардейском, Ровеньском и Ракитянском округах отменили опасность атаки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 5:58 4 августа в Белгороде, Вейделевском, Волоконовском, Алексеевском, Валуйском, Красногвардейском, Ровеньском и Ракитянском округах отменили опасность атаки дронов. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 3 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских БпЛА самолетного типа над территориями пяти регионов, включая Белгородскую область, и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.