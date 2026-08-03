Число пострадавших в Короче Белгородской области выросло до 7 человек Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В воскресенье, 2 августа, беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по коммерческому объекту в городе Короча Белгородской области. Количество пострадавших во время атаки противника увеличилось до семи человек. Уточненную информацию сообщили в оперативном штабе региона.

В числе пострадавших 16-летний подросток и шестеро взрослых. Несовершеннолетнего и одного взрослого госпитализировали. Остальные продолжают лечение в амбулаторных условиях.

На месте атаки повреждены навес коммерческого объекта, оборудование и четыре транспортных средства.