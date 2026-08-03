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НовостиПолитика3 августа 2026 7:35

Число пострадавших в Короче Белгородской области выросло до 7 человек

БПЛА ВСУ ударил по коммерческому объекту 2 августа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Число пострадавших в Короче Белгородской области выросло до 7 человек

Число пострадавших в Короче Белгородской области выросло до 7 человек

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В воскресенье, 2 августа, беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по коммерческому объекту в городе Короча Белгородской области. Количество пострадавших во время атаки противника увеличилось до семи человек. Уточненную информацию сообщили в оперативном штабе региона.

В числе пострадавших 16-летний подросток и шестеро взрослых. Несовершеннолетнего и одного взрослого госпитализировали. Остальные продолжают лечение в амбулаторных условиях.

На месте атаки повреждены навес коммерческого объекта, оборудование и четыре транспортных средства.