Мужчина и подросток пострадали при атаке дрона ВСУ в Короче Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в Белгородской области 2 августа. По предварительной информации, ранены два человека, в том числе ребенок. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в городе Короча. Предварительно известно о двоих пострадавших. У мужчины диагностировали ссадины живота, спины и лица. Бригада «скорой» транспортирует его во вторую городскую больницу в Белгород. Также при атаке пострадал 16-летний подросток. Предварительно, он получил акубаротравму. Несовершеннолетнего доставляют в детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования.

На месте происшествия после удара БПЛА повреждены навес здания, оборудование и четыре машины. Один из автомобилей загорелся – пожар оперативно ликвидировали.