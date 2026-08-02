Белгородские росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшему в Грайворонском округе

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Накануне в селе Луговка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон вооруженных сил Украины нанес удар по гражданскому автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения лица и плеча. Первыми на месте происшествия оказались сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.

Росгвардейцы оценили обстановку и оказали пострадавшему доврачебную помощь. После этого на служебном автомобиле они транспортировали раненого в приемное отделение районной больницы.

- Передав мужчину медикам, сотрудники вневедомственной охраны продолжили несение службы на маршруте патрулирования, - добавили в пресс-службе ведомства.