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НовостиОбщество2 августа 2026 8:06

Белгородские росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшему в Грайворонском округе

Мужчина получил ранения во время атаки украинского дрона в селе Луговка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Накануне в селе Луговка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон вооруженных сил Украины нанес удар по гражданскому автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения лица и плеча. Первыми на месте происшествия оказались сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.

Росгвардейцы оценили обстановку и оказали пострадавшему доврачебную помощь. После этого на служебном автомобиле они транспортировали раненого в приемное отделение районной больницы.

- Передав мужчину медикам, сотрудники вневедомственной охраны продолжили несение службы на маршруте патрулирования, - добавили в пресс-службе ведомства.