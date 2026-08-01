Мужчина ранен от удара FPV-дрона по машине в Белгородской области

«Скорая» доставляет пострадавшего в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. Подробности сообщили в оперативнмо штабе региона.

В селе Головчино Грайворонского округа при атаке FPV-дрона по легковушке мужчина получил осколочные ранения лица и плеча. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу в Белгород. Транспорт поврежден.

Также утром 1 августа ракетному обстрелу подверглось село Казачья Лисица в Грайворонском округе. Из-за повреждения объекта инфраструктуры жители нескольких населенных пунктов в муниципалитете временно остаются без электроснабжения.

В городе Шебекино после атаки беспилотника в многоквартирном доме повреждены остекление и внутренняя отделка одной квартиры. В селе Белянка Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждено оборудование.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве FPV-дрона повреждена крыша социального объекта.

В поселке Быценков Краснояружского округа после атаки нескольких дронов в частном доме разбиты окна, повреждены крыша, газовая труба и гараж. На окраине поселка Отрадовский из-за взрыва FPV-дрона на территории предприятия поврежден автомобиль.

В селе Борки Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона посечен забор частного дома.