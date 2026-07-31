Белгородку привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки на соцобъект

В Белгородской области сотрудники ОМВД России «Борисовский» вместе с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям установили личность женщины, которая сняла на свой мобильник последствия атаки ВСУ на социальный объект. После этого жительница региона опубликовала и распространила файлы в социальной сети, нарушив тем самым Постановление Губернатора Белгородской области. Впоследствии эти материалы использовали интернет-ресурсы противника.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что решением суда 31-летнюю жительницу поселка Борисовка привлекли к ответственности по ч.1 ст.5.1.19 Закона Белгородской области «Об административных правонарушениях» - неисполнение или нарушение решения Губернатора Белгородской области (оперативного штаба).

Напомним, за нарушение постановления №140 от 10 сентября 2025 года предусмотрена система штрафов. В региональном УМВД белгородцам также напомнили, что за сбор и передачу иностранной стороне сведений, которые могут нанести ущерб безопасности РФ, злоумышленников могут привлечь к уголовной ответственности за содействие террористической деятельности и за государственную измену. Тут уже штрафами не отделаться, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.