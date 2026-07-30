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НовостиОбщество30 июля 2026 15:27

В Белгородской области продолжает действовать запрет на публикацию и распространение данных о последствиях атак ВСУ

За повторное нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области продолжает действовать запрет на публикацию и распространение данных о последствиях атак ВСУ

В Белгородской области продолжает действовать запрет на публикацию и распространение данных о последствиях атак ВСУ

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Власти Белгородской области напомнили, что на территории региона на время действия режима среднего уровня реагирования продолжает действовать запрет на публикацию и распространение информации о последствиях ударов ВСУ. Постановление №140 вступило в силу 10 сентября 2025 года. Оно распространяется на фото, видеоматериалы, сообщения и координаты мест обстрелов и атак БПЛА, нахождении ПВО, РЭБ.

В Оперативном штабе региона напоминают, что соблюдение данного постановления влияет на сохранение безопасности жителей всей области. По опубликованным данным прилетов противник может корректировать свои дальнейшие атаки.

За нарушение постановления предусмотрена система штрафов. Так, за первое нарушение для граждан – 3 000 рублей, для должностных 20 000 рублей, для юридических лиц – 50 000 рублей. Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, штрафы кратно возрастут: 5 000, 50 000 и 100 000 тысяч рублей для граждан, должностных и юрлиц соответственно.