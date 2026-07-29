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НовостиПроисшествия29 июля 2026 19:18

Как минимум один дрон уничтожили над Белгородчиной 29 июля

Враг атаковал 11 регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 29 июля предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 150 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской, Брянской, Воронежской, Калужской областей, республики Крым, Удмуртия, Краснодарского, Пермского краев и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.