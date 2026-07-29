219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области

В селе Ивановская Лисица повреждена одна единица сельхозтехники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16 муниципалитетах Белгородской области 78 населенных пунктов атаковали ВСУ 28 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 11 снарядов и 219 беспилотников нанесли удары по четырем городам, 16 поселкам, 50 селам и восьми хуторам.

В городе Шебекино поврежден автобус. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погибли четверо человек, ранены 46 человек. Повреждены 43 машины, 25 домов (шесть – МКД), шесть грузовиков, четыре коммерческих объекта, три хозпостройки, два автобуса, два административных здания, два социальных объекта, два предприятия, трактор, объект торговли, ангар, единица сельхозтехники и инфраструктурный объект.

В селе Бочковка поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля.