130 человек лечатся в белгородских больницах после атак ВСУ

Андрей Иконников. Скриншот видео регионального минздрава.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 29 июля сообщил, что в результате атак со стороны Украины 28 июля в регионе ранены 47 человек и еще четверо – погибли.

После оказания медицинской помощи 23 жителей пострадавших отправили на амбулаторное лечение, 24 – госпитализированы в медучреждения.

Всего больницах области на сегодняшний день лечатся 130 пациентов, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.