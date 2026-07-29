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НовостиОбщество29 июля 2026 12:46

Белгородские горняки приняли участие в благотворительном марафоне Группы НЛМК

В ходе спортивного онлайн-мероприятия коллектив СГОКа преодолел более 4000 километров
Источник:kp.ru
Фото — архив пресс-службы СГОКа.

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в ежегодном спортивном онлайн-марафоне «Гордимся нашим делом», который проходил в Группе НЛМК в июле. Проект традиционно объединяет тысячи сотрудников компании из разных городов. В этом году общими силами за две недели они преодолели более 78 тысяч километров — на 2000 км больше, чем в прошлом году.

Свой значимый вклад в командный результат внес и коллектив Стойленского ГОКа. Более 120 сотрудников прошли, пробежали или проехали свыше 4000 километров. Для каждого формат участия был свободным — пешком, бегом, на велосипеде или даже вплавь — главное, что все шаги и километры были направлены на доброе дело.

— Спорт для меня — часть привычной жизни. Бегаю или просто много хожу постоянно, но когда еще и есть возможность поддержать доброе дело, это вдвойне приятно. Главное не рекорды, а то, что вместе мы делаем что-то по-настоящему важное, - поделилась Ольга Андрианова, специалист управления главного инженера СГОКа.

Как оговаривалось правилами, достижение нового командного рекорда стало поводом для дополнительной помощи: компания направит 500 тысяч рублей на поддержку подопечных фонда «Милосердие».

Все участники марафона получили благодарности, а на площадках продолжается вручение фирменных футболок — еще одно напоминание о командном духе и вовлеченности.