В Белгороде и округе повторно объявили опасность атаки беспилотников 29 июля

В 14:21 29 июля в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14:21 29 июля в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

В 14:36 в округе повторно объявили режим, а в 14:38 его объявили в Белгороде.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.