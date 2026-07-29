В трех округах Белгородской области объявляли ракетную опасность 29 июля

В 11:24 29 июля в Валуйском, Ровеньском и Вейделевском округах объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 11:24 29 июля в Валуйском, Ровеньском и Вейделевском округах объявляли ракетную опасность. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

Спасатели призывали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Но уже в 11:29 режим отменили.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.