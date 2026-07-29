Не менее одного беспилотника сбили над Белгородской областью 28 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 28 июля предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 112 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля.