Мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля

Враг ударил по грузовику. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородском округе при атаке ВСУ погиб мирный житель 29 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В районе поселка Октябрьский FPV-дрон нанес удар по грузовику. От полученных ранений мужчина скончался. Транспортное средство уничтожено огнем.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека погибли и два ранены при атаках ВСУ в Белгородской области.