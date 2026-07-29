В Белгороде и двух округах объявляли ракетную опасность утром 29 июля

В 8:22 29 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:22 29 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

Спасатели призывали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. А уже в 8:27 режим отменили.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля.