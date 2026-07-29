Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью в ночь с 28 на 29 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 28 июля до 8:00 29 июля перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, республик Крым, Чувашия, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля.