Мэр Белгорода показал последствия удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому

Фото: @v_v_demidov

Сегодня вечером беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в центре Белгорода – БПЛА сдетонировал на крыше здания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Фото: @v_v_demidov

В результате взрыва повреждена вентиляционная шахта, также есть внешние повреждения конструктива. Специалисты управ и управляющая компания работают с жильцами дома. Фиксируется нанесенный ущерб для восстановительных работ.

Фото: @v_v_demidov

- Все инженерные коммуникации функционируют стабильно, сбоев не зафиксировано. Жители проинформированы, все вопросы принимаются в штатном режиме через старших по подъездам и диспетчерские службы, отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером еще один БПЛА ударил по административному зданию в областном центре. Пострадала женщина. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу.