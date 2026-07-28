Женщина ранена в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде

Женщина ранена в результате атаки беспилотника в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары беспилотниками по гражданским объектам в Белгороде 28 июля. Ранена мирная жительница. О случившемся сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Женщина получила множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра во время удара вражеского БПЛА по административному зданию. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу. В здании после атаки выбиты стекла.

От удара второго беспилотника, который атаковал многоквартирный дом, повреждены техническое сооружение на крыше и остекление одного из подъездов.