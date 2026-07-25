В Белгороде во время ночной атаки БПЛА ранены четыре человека Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью совершили массированную атаку беспилотниками по Белгороду и Белгородскому округу. В областной столице были ранены четыре человека. Подробности сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, в числе пострадавших – трое гражданских и сотрудник МЧС, который участвовал в тушении пожара, возникшего из-за атаки вражеского БПЛА. Троих мирных жителей оперативно госпитализировали в больницы Белгорода, им оказали всю необходимую помощь. Один из пациентов, по оценке врачей, находится в тяжелом состоянии.