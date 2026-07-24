Один погиб и 40 человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область 23 июля

Госпитализированы 15 новых пострадавших. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля из-за атак и обстрелов со стороны Украины в Белгородской области пострадали 40 человек, один житель погиб. Как рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников, 25 человек после осмотра врачей отпустили лечиться домой.

Госпитализированы 15 новых пострадавших. Всего на утро 24 июля в местных медучреждениях находится 99 пациентов. Среди них - семеро детей, их состояние оценивается как средней тяжести. Восемь взрослых сейчас лежат в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще шестерых жителей с самыми сложными ранениями перевезли в столицу для лечения в ведущих центрах страны. Им помогают в центре имени Пирогова, институте Вишневского и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.