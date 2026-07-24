В четырех округах Белгородчины объявляли ракетную опасность 24 июля

В 13:57 24 июля в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском округах объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 13:57 24 июля в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Грайворонском округах объявляли ракетную опасность. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советовали спасатели.

Но в 14:05 режим отменили.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.