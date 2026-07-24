Юрий Клепиков: Помощь белгородцам – особая часть работы парламентариев

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Председатель регионального заксобрания провел внеплановый прием граждан в Волоконовке. Юрий Николаевич признается, что всегда, работая на округе, в первую очередь старается встретиться с земляками. В этот раз он пообщался с руководителем местной волонтерской группы, которая плетет защитные маскировочные сети для наших бойцов — их руками сделано более тысячи таких сетей. Поступило немало просьб и о поддержке в самых обычных, но очень важных вещах, зубопротезировании, лечении.

— Особая радость сегодняшнего дня — встреча со знакомой нам семьей Рудневых. Их сын еще в 2023 году ушел на фронт добровольцем, а сегодня он уже опытный боец. Сейчас, находясь в отпуске, он пришел поздороваться и пообщаться — давно не виделись с глазу на глаз, — рассказал Юрий Николаевич. — Передал бойцу лично в руки вещь, которая точно пригодится в деле. Будем помогать и дальше, а главное — ждать нашего защитника домой целым и невредимым!

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Депутаты также провели встречи с жителями региона. Поддержка многодетных семей, компенсационные выплаты и материальная поддержка, правовые вопросы — все это стало темами прошедших приемов.

Первый вице-спикер обдлумы Елена Батанова, а также депутаты Юрий Кохович, Владимир Ващенко и Евгений Дремов пообщались с земляками в Белгороде, заместитель председателя заксобрания региона Елена Романенко с рабочей поездкой побывала в Новооскольском округе. Геннадий Чмирев принял обращения от жителей Шебекинского муниципального округа, а Сергей Балашов — Прохоровского.