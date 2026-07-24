36 человек ранены при атаках ВСУ по Белгородской области

13 раненых госпитализированы в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

158 раз за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом сообщает врио губернатора Александр Шуваев.

Удары нанесены по 12 муниципалитетам - Белгороду, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник 13 раз при обстрелах использовал артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня. Десять раз сбрасывал взрывные устройства с БпЛА. ПВО сбила 161 дрон.

В Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Ракитянском округах ранены 36 человек. Из них 13 госпитализированы в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.