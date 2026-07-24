Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 23 на 24 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С вечера 23 июля по утро 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.