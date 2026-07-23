СГОК поддерживает многодетных белгородцев

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Стойленский ГОК при поддержке социального партнера Группы НЛМК – благотворительного фонда Милосердие подарил сотрудникам комбината сертификаты на приобретение детских товаров. Помощь получили многодетные семьи, одинокие родители и сотрудники, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего стойленцы получили более 500 подарочных сертификатов.

Подарочные сертификаты выдавали на каждого ребенка в семье. Ими можно расплатиться в магазинах крупной сети детских товаров.

– Поддержка семей сотрудников с детьми, которым необходима дополнительная помощь, – одно из ключевых направлений работы фонда, — рассказала исполнительный директор фонда Яна Лунева. — Фонд компенсирует часть стоимости отдыха в лагерях и санаториях, оказывает помощь в оплате лечения и реабилитации, организует новогодние программы и помогает подготовить детей к школе.

СГОК уделяет большое внимание организации досуга и оздоровления детей своих сотрудников — организует детский отдых и санаторно-курортное лечение по путевкам «Мать и дитя», проводит спортивные и культурные мероприятия. Ежегодно в преддверии нового учебного года единовременную выплату получают многодетные семьи с детьми-школьниками, одинокие родители, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.