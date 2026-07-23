Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 9:32

СГОК поддерживает многодетных белгородцев

Семьи сотрудников комбината получили помощь ко Дню металлурга
Источник:kp.ru
Фото - vk.ru/albums-170484627.

Фото - vk.ru/albums-170484627.

Стойленский ГОК при поддержке социального партнера Группы НЛМК – благотворительного фонда Милосердие подарил сотрудникам комбината сертификаты на приобретение детских товаров. Помощь получили многодетные семьи, одинокие родители и сотрудники, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего стойленцы получили более 500 подарочных сертификатов.

Подарочные сертификаты выдавали на каждого ребенка в семье. Ими можно расплатиться в магазинах крупной сети детских товаров.

– Поддержка семей сотрудников с детьми, которым необходима дополнительная помощь, – одно из ключевых направлений работы фонда, — рассказала исполнительный директор фонда Яна Лунева. — Фонд компенсирует часть стоимости отдыха в лагерях и санаториях, оказывает помощь в оплате лечения и реабилитации, организует новогодние программы и помогает подготовить детей к школе.

СГОК уделяет большое внимание организации досуга и оздоровления детей своих сотрудников — организует детский отдых и санаторно-курортное лечение по путевкам «Мать и дитя», проводит спортивные и культурные мероприятия. Ежегодно в преддверии нового учебного года единовременную выплату получают многодетные семьи с детьми-школьниками, одинокие родители, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.