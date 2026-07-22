Стойленский ГОК подвел итоги празднования Дня металлурга

Фото – архив пресс-службы СГОКа

Финальным мероприятием празднования Дня металлурга на СГОКе (входит в Группу НЛМК) стало торжественное открытие Доски почета комбината. В рамках церемонии руководители предприятия чествовали лучших сотрудников, вручили им региональные и корпоративные награды, а также объявили имена работников, чьи портреты пополнили обновленную галерею почета предприятия.

Среди тех, чьи портреты в текущем году размещены на Доске почета — токарь управления ремонтов Евгений Афанасьев и водитель большегрузных самосвалов Виктор Нечаев. Высокая оценка профессиональных достижений стала важной вехой в их профессиональной карьере.

— В конце июля мне исполнится 18 лет на комбинате, – делится Евгений Афанасьев. – Я участвовал в конкурсах профмастерства, занимал места, но занесение на Доску почета – впервые. Это настоящий сюрприз и подтверждение моего верного выбора. Горжусь своей профессией и тем, что на предприятии это видят и ценят.

— Для меня занесение на Доску почета – отличный подарок ко дню рождения. Впереди – круглая дата: 20 лет работы на СГОКе. Очень символично попасть в число лучших именно сейчас. Это высокая оценка нашего труда, и она очень приятна, – отметил водитель самосвала Виктор Нечаев.

Празднование Дня металлурга на комбинате проходило в течение предпраздничной недели. В подразделениях прошли торжественные собрания, на которых сотрудники были награждены ведомственными, региональными и муниципальными знаками отличия. Всего в этом году производственные достижения более 500 специалистов СГОКа были отмечены на различных уровнях.